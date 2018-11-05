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Press Release | 5 November 2018 19:54 CET

Governor Shettima announces portfolio for 21 newly sworn-in Commissioners

By Borno State Government

Borno State Governor, Kashim Shettima has approved the allocation of ministries ‎to 21 Commissioners sworn-in on Monday at the Government House in Maiduguri.

Secretary to the State, Usman Jidda Shuwa announced the portfolios in a statement distributed to journalists on Monday evening.

Please, find below, list of Commissioners and their new ministries:

LIST OF 21 HONOURABLE COMMISSIONERS AND THEIR PORTFOLIO

S/N

NAME

MINISTRY

1.

HON. ABDULRAHMAN ABDULKARIM

SPORTS AFFAIRS

2.

HON. ABAKAR ABBA LAWAN

WATER RESOURCES

3.

HON. ADAMU ALHAJI LAWAN

LOCAL GOVERNMENT AND EMIRATE AFFAIRS

4.

HON. BABAGANA TIJJANI BANKI

POVERTY ALLEVIATION AND YOUTH EMPOWERMENT

5.

HON. MUSTAPHA MUSTAPHA FANNARAMBE

RELIGIOUS AFFAIRS AND SPECIAL EDUCATION

6.

HON. INNA GALADIMA

AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES

7.

HON. ALI ABATCHA HASSAN

INTER-GOVERNMENTAL AFFAIRS

8.

HON. MOHAMMED KAUJI

FINANCE, BUDGET AND ECONOMIC PLANNING

9.

DR. TOMA RANGIYA

ANIMAL AND FISHERIES DEVELOPMENT

10.

DR. SALISU KWAYA BURA

HEALTH AND HUMAN SERVICES

11.

HON. BELLO AYUBA

LAND AND SURVEY

12.

ARC. YERIMA SALEH

RECONSTRUCTION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT

13.

ENGR. YUGUDA SALEH VUNGAS

HOUSING AND ENERGY

14.

HON. MUSA INUWA KUBO

EDUCATION

15.

ENGR. SUNDAY MADU GADZAMA

ENVIRONMENT

16.

BARR. KAKA SHEHU LAWAN

ATTORNEY GENERAL AND COMMISSIONER FOR JUSTICE

17.

HON. YERIMA LAWAN KARETO

TRADE AND INVESTMENT

18.

DR. ABUBAKAR HASSAN

HIGHER EDUCATION

19.

HON. SUGUN MAI MELE

WORKS AND TRANSPORT

20.

HON. FANTA BABA SHEHU

WOMEN AFFAIRS

21.

DR. MOHAMMED BULAMA

HOME AFFAIRS, INFORMATION AND CULTURE


Usman Jidda Shuwa
Secretary to the State Government.
November 5, 2018.


If there wasn't death, I think you couldn't go on.
By: A.C. Acquah

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