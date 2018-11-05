Governor Shettima announces portfolio for 21 newly sworn-in Commissioners
Borno State Governor, Kashim Shettima has approved the allocation of ministries to 21 Commissioners sworn-in on Monday at the Government House in Maiduguri.
Secretary to the State, Usman Jidda Shuwa announced the portfolios in a statement distributed to journalists on Monday evening.
Please, find below, list of Commissioners and their new ministries:
LIST OF 21 HONOURABLE COMMISSIONERS AND THEIR PORTFOLIO
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S/N
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NAME
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MINISTRY
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1.
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HON. ABDULRAHMAN ABDULKARIM
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SPORTS AFFAIRS
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2.
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HON. ABAKAR ABBA LAWAN
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WATER RESOURCES
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3.
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HON. ADAMU ALHAJI LAWAN
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LOCAL GOVERNMENT AND EMIRATE AFFAIRS
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4.
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HON. BABAGANA TIJJANI BANKI
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POVERTY ALLEVIATION AND YOUTH EMPOWERMENT
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5.
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HON. MUSTAPHA MUSTAPHA FANNARAMBE
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RELIGIOUS AFFAIRS AND SPECIAL EDUCATION
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6.
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HON. INNA GALADIMA
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AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
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7.
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HON. ALI ABATCHA HASSAN
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INTER-GOVERNMENTAL AFFAIRS
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8.
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HON. MOHAMMED KAUJI
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FINANCE, BUDGET AND ECONOMIC PLANNING
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9.
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DR. TOMA RANGIYA
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ANIMAL AND FISHERIES DEVELOPMENT
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10.
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DR. SALISU KWAYA BURA
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HEALTH AND HUMAN SERVICES
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11.
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HON. BELLO AYUBA
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LAND AND SURVEY
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12.
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ARC. YERIMA SALEH
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RECONSTRUCTION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT
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13.
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ENGR. YUGUDA SALEH VUNGAS
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HOUSING AND ENERGY
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14.
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HON. MUSA INUWA KUBO
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EDUCATION
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15.
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ENGR. SUNDAY MADU GADZAMA
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ENVIRONMENT
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16.
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BARR. KAKA SHEHU LAWAN
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ATTORNEY GENERAL AND COMMISSIONER FOR JUSTICE
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17.
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HON. YERIMA LAWAN KARETO
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TRADE AND INVESTMENT
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18.
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DR. ABUBAKAR HASSAN
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HIGHER EDUCATION
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19.
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HON. SUGUN MAI MELE
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WORKS AND TRANSPORT
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20.
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HON. FANTA BABA SHEHU
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WOMEN AFFAIRS
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21.
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DR. MOHAMMED BULAMA
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HOME AFFAIRS, INFORMATION AND CULTURE
Usman Jidda Shuwa
Secretary to the State Government.
November 5, 2018.