Arrêter Notre Descente Dans La Tyrannie: Vaincre Le Coup D’état Covid-19 De L’élite Mondiale

The Nigerian Voice article written by our regular contributor/Columnist, Robert J. Burrowes "Halting Our Descent into Tyranny: Defeating the GlobalElite's Covid-19 Coup'" has been chartiably translated into French language for our teeming French readers by DE LA GRANDE VADROUILLE A LA LONGUE MARGE . Below is the same article published in English: https://www.thenigerianvoice.com/news/290946/halting-our-descent-into-tyranny-defeating-the-global-elite.html

Comme de nombreux auteurs l’ont documenté, l’élite mondiale mène un coup d’État pour prendre le contrôle total de nos vies. Il le fait en utilisant un «virus» inexistant pour terroriser la population humaine en lui faisant croire que nous «attraperons» Covid-19 si nous ne nous soumettons pas à des restrictions draconiennes de nos droits et libertés.

Et pendant que l’élite mène son coup d’État, les défis les plus importants auxquels notre monde est confronté sont largement ignorés, comme je le discuterai brièvement ci-dessous.

Si vous ne le connaissez pas déjà, vous pouvez lire (ou regarder) un échantillon des preuves accablantes que ce virus n’existe pas dans ‘Unmasking the Lies Around COVID-19: Facts vs Fiction of the Coronavirus Pandemic’ , ‘COVID19 PCR Les tests sont scientifiquement dénués de sens ‘ , ‘ La mort en tuant des personnes âgées, pas COVID – The Basic Deception ‘ , ‘ An Inconvenient Covid-19 Truth: Dr Andrew Kaufman and Del Bigtree ‘ (republié après avoir été démantelé) et ‘ COVID-19 Does Not Existe: la campagne de terreur contre l’humanité de l’élite mondiale » .

Plus particulièrement, peut-être, Torsten Engelbrecht et Konstantin Demeter, les auteurs de la deuxième référence citée ci-dessus, ont écrit aux auteurs de quatre des principaux articles du début de 2020 affirmant la découverte d’un nouveau coronavirus et chacun d’eux dans sa réponse « concède [d ] ils n’avaient aucune preuve que l’origine du génome du virus était des particules de type viral ou des débris cellulaires, purs ou impurs, ou des particules de toute nature. En d’autres termes, l’existence de l’ARN du SRAS-CoV-2 est basée sur la foi et non sur les faits.

En outre, Engelbrecht et Demeter ont également écrit au Dr Charles Calisher, un virologue éminent et vétéran, lui demandant s’il connaissait «un seul article dans lequel le SRAS-CoV-2 a été isolé et finalement vraiment purifié». Sa réponse? «Je ne connais pas une telle publication. J’en ai gardé un œil.

Mais vous pouvez lire l’article d’Engelbrecht et Demeter si vous souhaitez examiner les autres efforts qu’ils ont déployés, sans succès, notamment en contactant des institutions de premier plan telles que l’Institut Robert Koch en Allemagne, pour trouver la preuve documentée qu’un virus SARS-CoV-2 purifié avait été isolé.

Et dans la vidéo ci-dessus intitulée « An Inconvenient Covid-19 Truth », le Dr Andrew Kaufman déclare:

«Il n’y a pas un seul scientifique qui ait isolé ou purifié un virus et établi une association concrète avec une nouvelle maladie…. Il y a eu des pics de mortalité dans le monde à différents endroits, mais nous devons rechercher d’autres causes ou explications à cela, car il n’y a aucune preuve solide qu’un virus cause quoi que ce soit.

Alors pourquoi certaines personnes meurent-elles? Certains meurent de problèmes de santé préexistants (« comorbidités »), certains meurent de grippe (comme c’est le cas pour 650000 personnes chaque année: voir « Jusqu’à 650000 personnes meurent de maladies respiratoires liées à la grippe saisonnière chaque année » ), certaines meurent du fait de vivre dans un environnement toxique – voir « Le verrouillage de la Chine: origine de la guerre contre la population de la Terre, prétention de contenir le virus » – certains meurent en réponse au déploiement des technologies 5G, certains meurent de la peur et d’autres réactions émotionnelles à l’isolement dans lequel ils ont été emprisonnés, et certains meurent de causes indépendantes faussement attribuées à Covid-19, comme l’ont révélé les nombreux articles et vidéos sur la manipulation statistique. Voir, par exemple, «COVID 19 est un non-sens statistique» .

Compte tenu de la science catégorique selon laquelle ce virus n’existe pas, il est clair que les restrictions déjà imposées, et celles qui seront imposées, soi-disant pour lutter contre cette infection inexistante étiquetée Covid-19, font des pires despotes de l’histoire – ainsi que celles décrites dans les romans et films dystopiques – regardez bienveillant en comparaison.

En effet, les conséquences prévues et en cours de ces restrictions, si elles sont toutes mises en œuvre avec succès, seront catastrophiques: ces êtres humains encore en vie seront réduits à des identités numérisées contrôlées par des forces littéralement au-delà de leur perception et une conséquence (vraisemblablement) involontaire de cela. coup d’État sera l’extinction de notre espèce. Laissez-moi vous expliquer pourquoi.

Le coup d’État Elite

Si vous n’avez pas suivi la littérature concernant le coup d’État en cours et ses coûts qui s’accumulent rapidement, vous pouvez lire un échantillon de la documentation la plus récente ici:

L’économiste et analyste géopolitique Peter Koenig, anciennement de la Banque mondiale, dans «FMI et WEF – Du grand verrouillage à la grande transformation. The Covid Aftermath ‘ note ce qui suit:

Les «acteurs de l’État profond» dans les coulisses utilisaient Covid pour… provoquer un verrouillage total des personnes ainsi que de l’économie mondiale…. Ce puissant ordre de verrouillage, lancé de « haut rang », bien au-dessus des gouvernements du monde et de l’ONU, et avec de telles « autorités » cooptées, comme l’OMS, a mis l’économie mondiale à genoux en moins de 6 mois. ….

L’une des opportunités que le FMI voit sortir de cette crise est «la transformation numérique – un grand gagnant de cette crise». Le FMI ne dit pas ce que cela signifie, mais il exige avant tout de numériser l’identité des personnes et de numériser l’argent – un contrôle total sur les mouvements des personnes, les dossiers de santé, les flux de trésorerie, les comptes bancaires et plus encore. Voir aussi «La pandémie de coronavirus COVID-19: le vrai danger est« Agenda ID2020 » .

L’ancien capitaine de l’armée de l’air David Skripac dans « Quels sont les faits vraiment vérifiables entourant le COVID-19? » résume la science inexistante ou imparfaite autour de l’existence du virus à ARN SARS-CoV-2, les tests de diagnostic, l’utilisation de masques et l’affirmation selon laquelle le taux de mortalité par infection (IFR) pour COVID-19 est bien supérieur au saisonnier grippe, et conclut comme suit:

Ce qui est certain, cependant, c’est que tous les décrets de la loi martiale médicale qui ont été publiés de manière unifiée ont été basés sur une science non fondée. Il est tout aussi clair que la campagne pour un schéma mondial de vaccination COVID-19 et la grille de surveillance mondiale progressent de concert pour transformer le monde tel que nous le connaissons – si nous le permettons.

Le professeur Michel Chossudovsky, dans sa chronologie récemment republiée «COVID-19 Coronavirus« Fake »Pandemic: Timeline and Analysis», décrivant les événements qui ont précédé et immédiatement après la déclaration de la pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020, documente soigneusement des points tels que L’événement 201 s’est tenu à New York en octobre 2019 et note ce qui suit:

Nous avons affaire à une «guerre économique»….

Notre… analyse révèle que de puissants intérêts commerciaux liés à Big Pharma, à Wall Street et aux agences du gouvernement américain ont joué un rôle déterminant dans la décision de grande envergure de l’OMS.

Ce qui est en jeu, c’est l’alliance du «Big Pharma» et du «Big Money», avec l’aval de l’administration Trump. La décision de lancer une fausse pandémie sous la houlette de l’OMS le 30 janvier avait été prise une semaine plus tôt lors du Forum économique mondial de Davos (WEF). L’opération médiatique était là pour semer la panique pure et simple.

Nous sommes confrontés à une crise mondiale complexe aux implications économiques, sociales et géopolitiques de grande portée.

L’avocat constitutionnel américain John W. Whitehead dans son article «One Nation Under House Arrest: How Do COVID-19 Mandates Impact Our Freedoms?» documente les empiétements importants et continus sur les droits et libertés aux États-Unis et souligne les points suivants:

Au quotidien, les Américains renoncent déjà (dans de nombreux cas, volontairement) aux détails les plus intimes de qui nous sommes – leur constitution biologique, nos schémas génétiques et notre biométrie (caractéristiques et structure du visage, empreintes digitales, scans de l’iris, etc.) – afin de naviguer dans un monde de plus en plus technologiquement activé.

Le COVID-19, cependant, fait passer l’état de surveillance à un niveau supérieur.

Il a déjà été question de tests de masse pour les anticorps COVID-19, de points de contrôle de dépistage, de recherche des contacts, de passeports d’immunité pour permettre à ceux qui se sont rétablis du virus de se déplacer plus librement et de lignes de conseils pour signaler les «briseurs de règles» aux autorités … .

Dans ce monde d’après le 11 septembre, nous avons été endoctrinés à craindre et à nous méfier les uns des autres au lieu de craindre et de nous méfier du gouvernement. En conséquence, nous avons été obligés de parcourir cette route de nombreuses fois avec des résultats lamentablement prévisibles à chaque fois: sans faute, lorsqu’on leur demande de choisir entre la sécurité et la liberté, les Américains ont toujours tendance à choisir la sécurité.

À défaut de lire les petits caractères sur de telles affaires du diable, «nous, le peuple», nous nous retrouvons à plusieurs reprises perdants alors que le gouvernement utilise chaque crise comme un moyen d’étendre ses pouvoirs aux frais des contribuables.

Et, technologiquement, il est maintenant incroyablement facile de le faire de plusieurs façons.

Dans l’une de ses vidéos en cours (qui, jusqu’à présent, n’a pas été censurée) sur le coup d’État de Covid-19 – celle-ci intitulée « Cela n’a pas pu se produire. Pourrait-il?’ dont la transcription peut être consultée en cliquant sur l’onglet « Santé » après être entré sur son site Web – le Dr Vernon Coleman du Royaume-Uni explique un aspect sinistre de ce contrôle technologique:

Si vous étiez un médecin fou et que vous vouliez contrôler un individu, ce serait un jeu d’enfant.

Vous leur diriez simplement que vous leur donniez une injection pour les protéger contre la grippe ou quelque chose comme ça et dans la seringue il y aurait un petit récepteur. Et puis vous colliez un émetteur sur le toit de la maison de l’autre côté de la route d’où ils habitaient.

Et puis vous pouvez envoyer des messages pour leur faire faire ce que vous voulez qu’ils fassent. Vous pourriez les rendre tristes ou en colère ou heureux ou satisfaits. Vous pourriez les faire courir ou se battre ou simplement passer toute la journée au lit.

Rappelez-vous, c’est ce que faisait le Dr Delgado il y a plus d’un demi-siècle. Il n’y a rien de nouveau.

Bien sûr, si vous vouliez faire la même chose pour beaucoup de gens, vous auriez besoin de beaucoup de gens pour vous aider….

Et vous auriez besoin de quelque chose à injecter dans les gens. Un médicament quelconque par exemple.

Et puis vous auriez besoin de quelqu’un de bon en logiciel pour vous aider avec toute la transmission et la réception et vous auriez besoin de personnes ayant accès à beaucoup de grands poteaux ou de toits où ils pourraient placer les choses de l’émetteur.

Mais rien de tout cela ne serait bon à moins que vous n’ayez une raison de vous injecter des gens. Vous ne pouvez pas simplement injecter des millions de personnes sans raison.

Idéalement, vous auriez besoin qu’ils aient tous peur de quelque chose pour qu’ils aient envie de vous laisser les injecter. Et puis vous pourriez mettre vos minuscules récepteurs dans le truc qui était injecté. Ou giclé dans leur nez ou autre chose.

Whitney Webb donne un aperçu supplémentaire de l’intention de l’élite à cet égard. Dans l’un de ses articles méticuleusement recherchés – « Le coronavirus donne un coup de pouce dangereux au programme le plus sombre de la DARPA » – elle décrit l’agenda technologique caché derrière le coup d’État de Covid-19 qui pourrait bien être mis en œuvre dans le cadre de tout programme de vaccination par la Defense Advanced Research du Pentagone. Agence de projets (DARPA). Après avoir soigneusement décrit l’histoire et la « logique » de ce qui se passe, elle conclut par les mots effrayants:

La technologie développée par la branche de recherche controversée du Pentagone reçoit un énorme coup de pouce au milieu de la crise actuelle des coronavirus, avec peu d’attention portée aux arrière-pensées de l’agence pour le développement de ces technologies, à leur potentiel de militarisation ou à leurs conséquences involontaires …

Cela est d’autant plus vrai que – sans une crise majeure comme celle qui domine actuellement les événements mondiaux – les gens ne seraient probablement pas réceptifs à l’introduction généralisée de nombreuses technologies développées par la DARPA, que ce soit pour créer des «super soldats» cyborg ou injectables. Interfaces cerveau-machine (IMC) avec la capacité de contrôler ses pensées. Pourtant, au milieu de la crise actuelle, bon nombre de ces mêmes technologies sont vendues au public en tant que «soins de santé», une tactique souvent utilisée par la DARPA. Alors que la panique et la peur concernant le virus continuent de monter et que les gens désespèrent de plus en plus de revenir à un semblant de normalité, des millions de personnes prendront volontiers un vaccin, quel que soit le programme de vaccination mandaté par le gouvernement.

Dans ce contexte, la crise actuelle des coronavirus semble être la tempête parfaite qui permettra à la vision dystopique de la DARPA de prendre racine et d’éclater des recoins les plus sombres du Pentagone à la vue du public. Cependant, la vision transhumaniste de la DARPA pour l’armée et pour l’humanité présente une menace sans précédent, non seulement pour la liberté humaine, mais une menace existentielle pour l’existence humaine et les éléments constitutifs de la biologie elle-même.

Essentiellement donc, le coup d’État d’élite en cours accélère la soi-disant quatrième révolution industrielle ainsi que le développement des technologies avec lesquelles le Pentagone prévoit de mener des guerres futures. S’ils réussissent, vous n’existerez qu’à condition d’avoir une identité numérique biométrique vaccinée dans votre corps – voir «L’Afrique va devenir un terrain d’essai pour le système d’enregistrement et de paiement des vaccins« Trust Stamp »» – qui confirme votre existence, contient votre carnet de vaccination et votre «autorité» pour payer de l’argent numérique. Mais, comme discuté par le Dr Vernon Coleman et Whitney Webb, le «vaccin» pourrait bien contenir beaucoup plus que cela. Dans tous les cas, vous ne serez peut-être pas soulagé de savoir que ce système fonctionnera même « dans les régions du monde dépourvues d’accès Internet ou de connectivité cellulaire » et qu’il « ne nécessite pas la connaissance du nom légal ou de l’identité d’un individu pour fonctionner ».

Qui vous êtes vraiment, en tant qu’individu humain, n’aura aucune importance et sera en grande partie disparu: la nanotechnologie dans votre corps vous aura changé et redéfini. Il sera utilisé pour contrôler votre comportement en réponse à un signal numérique contrôlé par d’autres. Que ce soit en tant qu’ouvrier ou soldat, vous ferez comme indiqué pour servir les fins d’élite, n’ayant plus de volonté de votre part.

Si cela ne suffit pas à vous convaincre de ce qui est en jeu, vous pouvez lire une description plus détaillée des effets négatifs de ce coup d’État dans d’autres articles tels que « Le coup d’État COVID-19 de l’élite contre une humanité terrifiée: résister puissamment » et « Comment le La crise de Covid-19 affecte les droits et libertés individuels. Une nouvelle crise du droit international?

Et vous pouvez accéder à une liste substantielle de ressources soigneusement compilées par Roger Brown dans «The Covid-Lockdown Crisis – Alternative Info & Sources» .

Bien entendu, vous n’avez pas besoin de croire les savants que j’ai cités ci-dessus. Les grandes organisations d’élite, telles que le Forum économique mondial (WEF), ont été tout aussi claires, même si elles présentent ce qui se passe de manière plutôt positive étant donné leur rôle dans la création de la « crise » de Covid-19 pour précipiter le coup d’État en premier lieu. Dans son document « The Great Reset: A Unique Twin Summit to Begin 2021 », le WEF note franchement que:

COVID-19 a accéléré notre transition vers l’ère de la quatrième révolution industrielle.

Mais étant donné l’agenda plus profond dont la quatrième révolution industrielle (avec ses implications militaires) n’est qu’une partie, le WEF note également dans son récent rapport, sans même un soupçon d’ironie après avoir cité un rapport d’experts en durabilité – voir l’avertissement « Scientists » sur la richesse » – que:

L’abondance est la plus grande menace pour notre monde…

La véritable durabilité ne sera atteinte que grâce à des changements drastiques de style de vie… plutôt que d’espérer qu’une utilisation plus efficace des ressources suffira.

Le Forum économique mondial a appelé à une grande réinitialisation du capitalisme à la suite de la pandémie. Voir «C’est maintenant la plus grande menace au monde – et ce n’est pas un coronavirus» .

Bien sûr, il est tout à fait possible que le WEF n’ait pas entendu parler du Mahatma Gandhi qui a modélisé et adopté une consommation substantiellement réduite il y a plus de 100 ans tout en modélisant et en préconisant l’autosuffisance locale – « La Terre fournit assez pour les besoins de chaque personne mais pas pour tous. l’avidité de la personne »- et ces activistes et experts qui ont vécu et / ou articulé un tel cours depuis Gandhi.

Mais, encore une fois, le WEF signifie-t-il vraiment ce que cela signifie? L’élite mondiale est-elle sur le point de renoncer à sa richesse et de rendre sa richesse à ces milliards de personnes pauvres qui ne sont que la dernière des nombreuses générations à qui l’élite a volé pratiquement tout par la conquête militaire, un système économique et d’autres structures d’exploitation qui «ressources en accord avec des mécanismes sur lesquels les gens« ordinaires »n’ont aucun contrôle?

Ou est-ce que l’élite mondiale est plus intéressée par une nouvelle série de mécanismes qui appauvrissent davantage la population humaine et exploitent le monde naturel, en particulier si la majeure partie de la population humaine a été efficacement robotisée par la nanotechnologie du vaccin Covid-19 et peut simplement être dirigé pour travailler (ou tuer pendant la guerre), quelles que soient les conditions de travail et la rémunération?

Ignorer les défis qui nous menacent vraiment

Mais le coup d’État pour prendre un plus grand contrôle de nos vies n’est qu’un des nombreux résultats négatifs auxquels nous pouvons nous attendre et c’est pourquoi l’extinction humaine, par l’une des quatre voies distinctes, est un résultat probable.

Que ce soit par la démolition en cours des accords de contrôle des armes – voir « La guerre de Trump contre le contrôle des armements et le désarmement » – des combats et des guerres sans fin – voir « La plus grande saisie américaine de carburant iranien de quatre pétroliers » (bien que cela ait depuis été contredit par l’Iran) – et même courtiser le risque de guerre nucléaire – voir « Le Kremlin met en garde les États-Unis contre des représailles nucléaires si la Russie ou ses alliés sont ciblés » – l’environnement militaire actuel généré par les États-Unis n’a jamais été aussi proche de l’armageddon nucléaire à aucun moment de l’histoire. Malheureusement, les choses se sont considérablement détériorées depuis l’annonce de l’horloge de la fin du monde 2020 du Bulletin of the Atomic Scientists 2020 Doomsday Clock en janvier « Plus près que jamais: il est 100 secondes à minuit » .

Bien entendu, il convient de noter que le moteur fondamental de ces derniers développements régressifs (qui ne font qu’ajouter à ces nombreux développements régressifs qui les ont précédés) est la doctrine nucléaire américaine qui est en place depuis 2003. Comme l’explique le professeur Michel Chossudovsky: «Les réunions du Hiroshima Day 2003 avaient préparé le terrain pour la« privatisation »de la guerre nucléaire…. Cette longue guerre contre l’humanité est [actuellement menée] au plus fort de la crise économique la plus grave de l’histoire moderne. Elle est intimement liée à un processus de restructuration financière qui a abouti à l’effondrement des économies nationales et à l’appauvrissement de larges secteurs de la population mondiale. L’objectif ultime est la conquête du monde ». Regardez la réunion secrète sur la privatisation de la guerre nucléaire tenue le jour d’Hiroshima en 2003» .

Et au cas où vous pensez que la «conquête du monde» est fantaisiste, considérez ce qui suit. Comme mentionné ci-dessus, la technologie maintenant disponible après des décennies d’efforts permet aux nanopuces réceptrices d’être pulvérisées, injectées ou autrement implantées dans le corps humain. Avec le déploiement en cours de la 5G (qui inclut de vastes technologies spatiales et terrestres), il sera possible de diriger le comportement individuel de chacune de ces personnes. Étant donné que la technologie de contrôle appartiendra aux dirigeants d’entreprise, voici seulement quatre exemples de la façon dont l’élite pourrait ordonner qu’elle soit utilisée (plus ou moins en tant que « pilote de drone » assis aux États-Unis contrôle un drone volant au Moyen-Orient qui tire des armes sur la population locale):

1. La chaîne de commandement officielle pour lancer des armes nucléaires peut être renversée en utilisant la télécommande pour diriger l’individu choisi dans une chaîne de commandement particulière pour ordonner (ou exécuter) le lancement d’une ou plusieurs armes nucléaires sur la ou les cibles désignées. au (x) moment (s) spécifié (s). Les subordonnés peuvent être invités à suivre des ordres qu’ils pourraient autrement remettre en question.

2. Les «soldats cyborg» (soit en tant que mercenaires, soit en tant que personnel militaire formel) en groupes ou en tant qu’individus peuvent être déployés n’importe où pour combattre selon les ordres des personnes chargées de leurs télécommandes.

3. Les «travailleurs cyborg» peuvent être chargés de travailler dans des conditions dangereuses pendant de longues périodes et être simplement remplacés si nécessaire. Une autre personne à proximité aura également été vaccinée.

4. Les militants sur n’importe quelle question peuvent simplement recevoir l’ordre de s’abstenir de s’engager davantage dans leur campagne. Ou prendre activement la position opposée à celle qu’ils avaient auparavant.

Quoi qu’il en soit, brièvement sur les trois autres menaces imminentes à la survie humaine.

Le climat reste assiégé. Malgré la propagande de l’élite à l’effet contraire, la Terre a dépassé de 2 ° C la valeur de référence de 1750 (préindustrielle) en février 2020 – voir « Franchissement des seuils de l’Accord de Paris » et « 2 ° C franchis » – et étant donné que les émissions de dioxyde de carbone génèrent un « réchauffement maximal » environ une décennie après l’émission effective – voir «Le réchauffement maximal se produit environ une décennie après une émission de dioxyde de carbone» – «la colère du réchauffement total des émissions de dioxyde de carbone au cours des dix dernières années est encore à venir». Voir «2 ° C franchi» .

Cependant, même la plupart des militants acceptant le récit de l’élite en relation avec Covid-19, les efforts pour enrayer la catastrophe climatique sont en grande partie suspendus malgré le fait que « le réchauffement climatique est déchaîné, se foutant » avec les incendies dans l’est de la Sibérie – « le région même de la planète qui est célèbre pour les températures les plus froides de tous les temps… enregistrant maintenant des températures estivales de type Miami »- selon les images satellite de la NASA,« représentent un enfer aux proportions monstrueuses »avec lequel« rien dans l’histoire moderne ne se compare ». Voir «Les incendies arctiques effrayants s’intensifient de manière alarmante» .

Et après avoir mentionné les incendies, comment va l’Amazonie après la saison désastreuse de l’année dernière? Pas bien, selon ce dernier rapport: «Plus de 260 incendies majeurs, pour la plupart illégaux sur Amazon détectés depuis fin mai» .

Mais si les incendies en Sibérie et en Amazonie ne vous concernent pas, avez-vous réalisé que le réchauffement de la température provoque désormais des fuites de méthane de l’Antarctique (pas seulement de l’Arctique)? Voir «Des énigmes dans le froid: l’endémisme antarctique et la succession microbienne ont un impact sur le cycle du méthane dans l’océan Austral» et «Alors que la planète se rapproche des points de basculement climatique, les scientifiques identifient une fuite de méthane en Antarctique» .

De plus, si l’arrêt industriel mondial a temporairement réduit les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux, il a également considérablement réduit l’effet de masquage des aérosols généré par la combustion de combustibles fossiles, comme l’explique le professeur Guy McPherson dans son article récemment publié « Will COVID- 19 Déclencher l’extinction de toute vie sur Terre? Pour des raisons qu’il explique soigneusement dans son article, McPherson conclut:

La réduction continue de l’activité industrielle à la suite du COVID-19 conduit presque certainement à la perte d’habitat pour les animaux humains, nous mettant donc sur la voie rapide de l’extinction humaine.

Outre la grave menace de guerre nucléaire et l’accélération de la catastrophe climatique, dans leur dernier article, le professeur Gerardo Ceballos et ses collègues fournissent des preuves supplémentaires de l’« annihilation biologique » continue de la vie sur Terre et de ce que cela signifie pour le fonctionnement des écosystèmes tout en documentant les facteurs de complication. qui sont survenus pendant la crise du COVID-19 parce que la capture d’animaux sauvages pour le commerce ou la nourriture était une option de survie économique de secours pour de nombreuses personnes lorsque d’autres options ont été fermées.

«Même si seulement 2% environ de toutes les espèces qui ont jamais vécu sont vivantes aujourd’hui, le nombre absolu d’espèces est plus grand que jamais. C’est dans un monde si diversifié sur le plan biologique que nous, les humains, avons évolué, et un tel monde que nous détruisons…. Des millions de populations ont disparu au cours des 100 dernières années…. La raison pour laquelle tant d’espèces sont poussées à l’extinction par des causes anthropiques est indiquée par les humains et leurs animaux domestiques représentant environ 30 fois la masse vivante de tous les mammifères sauvages qui doivent rivaliser avec eux pour l’espace et les ressources ». Mais, ajoute le Dr Ceballos: «De nombreuses espèces menacées d’extinction ou au bord de l’extinction sont décimées par le commerce légal et illégal des espèces sauvages». Voir «Les vertébrés au bord du gouffre» .

Mais si vous voulez un autre compte, vous pouvez lire un résumé solide dans le dernier communiqué de presse de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) ici: «Le déclin dangereux de la nature« sans précédent »; Taux d’extinction des espèces «en accélération» » .

Et pour l’un des derniers comptes rendus sur le flux continu de catastrophes, voir «Appels à une action rapide alors que des centaines d’éléphants meurent dans le delta de l’Okavango au Botswana» .

Bien sûr, alors que le Forum économique mondial ne répertorie même pas les rayonnements électromagnétiques (ou la guerre nucléaire, d’ailleurs) comme l’un de ses dix principaux « risques » – voir « The Global Risks Report 2020 » – parce que son plan de mise en œuvre de la quatrième révolution industrielle (avec ses implications profondes pour l’avenir de la guerre) dépend du déploiement de la 5G, ce déploiement fait déjà des ravages (et probablement un facteur d’au moins une partie des problèmes de santé et des décès faussement attribués à Covid-19) et en est un autre chemin vers l’extinction humaine imminente. Voir « Arc-en-ciel mortel: la 5G précipitera-t-elle l’extinction de toute vie sur Terre? »

Outre d’autres résultats localement désastreux, ce déploiement signifie que la flotte existante de satellites fonctionnels en orbite autour de la Terre, qui totalisait 2666 au 1er avril 2020 – voir « Base de données satellite » – mais qui a déjà augmenté de quelques centaines depuis lors, sera considérablement porté à 100 000 dans un proche avenir.

Cela perturbera, d’une manière qui va profondément au-delà de toutes les perturbations précédentes, le circuit électrique global, qui a évolué au cours des éons et soutient toute vie.

Bref, nous aurons fondamentalement modifié les conditions mêmes qui ont rendu possible l’évolution de la vie sur Terre.

Alors pourquoi tout cela se passe-t-il?

Le coup d’État mené par l’élite mondiale, qui accélère également quatre voies vers l’extinction humaine, est le résultat direct de leur terreur inconsciente et de la folie que cela provoque. L’élite n’est pas capable de considérer « la vue d’ensemble » parce que chaque membre de l’élite, ainsi que tous ceux qui la servent, sont piégés dans un état psychologique confiné qui les rend incapables de percevoir ou de se comporter au-delà de l’impératif terrifié de chercher sans fin contrôle. Ce résultat est le résultat direct de la violence dont chacun a été victime dans son enfance et qui les conduit désormais à rechercher sans cesse mais de manière dysfonctionnelle le contrôle qui leur était refusé dans l’enfance. Voir « Pourquoi la violence? ‘ et ‘Psychologie intrépide et psychologie craintive: principes et pratique » .

En substance, un enfant terrorisé se traduira par un adulte tout aussi terrifié et impuissant. Les individus impuissants sont tellement terrifiés qu’ils n’obtiendront pas ce qu’ils veulent qu’ils craignent l’idée d’une coopération pour un bénéfice mutuel. Par conséquent, ils doivent sans cesse chercher un contrôle total pour se sentir «en sécurité». Bien entendu, la sécurité basée sur un contrôle de cette nature est une illusion et, même si elle pouvait être atteinte, elle est dysfonctionnelle. C’est en partie pourquoi le coup d’État des élites, qui vise à leur donner un contrôle total, ne tient pas compte de facteurs au-delà du coup d’État, notamment les voies d’extinction qu’ils accélèrent.

En revanche, les individus puissants sont heureux de négocier dans une atmosphère qui permet aux parties en conflit d’explorer des résultats mutuellement avantageux. Ils comprennent facilement que d’autres ont des besoins et que ceux-ci peuvent être satisfaits sans compromettre la satisfaction de leurs propres besoins. Le contrôle n’est tout simplement pas important pour eux au-delà de ce qui lui permet d’être partagé entre égaux.

Pour plus d’informations sur ce point, voir «L’élite mondiale est insensée revisitée» .

De plus, il convient de le souligner, l’accumulation de richesses n’est qu’un autre comportement compulsif: c’est-à-dire un trouble psychologique grave mais courant dans les sociétés industrialisées. Et ces personnes ont besoin d’une aide psychologique considérable. Mais nous ne les aidons pas en participant à leur illusion que le contrôle et la richesse sont ce dont ils ont besoin. Voir «L’amour refusé: la psychologie du matérialisme, de la violence et de la guerre» .

Résister au coup d’État d’élite jusqu’à

présent Heureusement, un nombre croissant de personnes prennent conscience du coup d’État et la résistance à celui-ci se développe maintenant régulièrement (même si les médias d’entreprise ignorent régulièrement ces actions, sous-estiment les chiffres et / ou dénigrent ceux qui résistent). Voici juste un échantillon des « manifestations » les plus récentes (mais pas d’autres formes de résistance non-violente):

Une grande marche et rassemblement – estimée à 1,3 million de personnes – a eu lieu à Berlin le 1er août 2020. Voir «Les médias sous-estiment largement la participation massive à la manifestation« Fin de la pandémie »à Berlin» .

Le rassemblement comprenait des discours de deux policiers que vous pouvez écouter. Voir «La police allemande dénonce les restrictions draconiennes du COVID-19, les mensonges et la peur» .

Une manifestation a eu lieu à Londres le même jour. Voir «Les masques sont des muselières»: des milliers de personnes défilent à Berlin et Londres contre les masques obligatoires et les mesures Covid-19 (PHOTOS, VIDÉOS) » .

Une autre manifestation a eu lieu à Stuttgart. Voir «Les manifestants défilent à Stuttgart contre les mesures strictes de COVID» .

Et un autre à Montréal le 8 août 2020. Voir «Des milliers de personnes se rassemblent au centre-ville de Montréal pour protester contre les règles obligatoires du masque au Québec» .

Le 9 août 2020, 6 à 7000 personnes ont assisté à un service de méga-église, malgré les menaces de la police de dépasser la limite de 100, sans maintenir de distanciation sociale ni porter de masques. Voir «Defiance! 6 000 assistent au service religieux «illégal» de Californie » .

Le 16 août 2020, des milliers de personnes se sont rassemblées sous le drapeau espagnol géant qui orne la place Colon dans le centre de Madrid pour protester contre les restrictions imposées pour soi-disant combattre la « pandémie de coronavirus ». Voir « Liberté!» Des manifestants se sont réunis à Madrid contre le port de masques » .

John CA Manley soutient qu’il est important d’obtenir des informations imprimées précises sous les yeux des gens si nous voulons contrer le bombardement de propagande de l’élite à travers les médias d’entreprise. Voir «Protestation contre la désinformation COVID et l’ingénierie sociale» .

Les recherches indiquent que les deux tiers des personnes au Royaume-Uni ne veulent pas se faire vacciner et beaucoup d’entre elles iraient en prison plutôt que de se faire vacciner. Voir «Les Britanniques« iraient en prison avant d’être injectés »alors que la méfiance à l’égard du vaccin Covid grandit» .

Bien sûr, cette position a déjà une base solide en droit international étant donné que chacun a le droit d’accepter ou de rejeter des actes médicaux conformément au code médical de Nuremberg 1947 – voir « Cinquante ans plus tard: la signification du code de Nuremberg » – et l’article 6.1 de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme .

Cela mérite d’être rappelé étant donné que, outre le but de la vaccination mentionné ci-dessus, « le gouvernement américain vient d’accorder l’immunité aux grandes entreprises pharmaceutiques contre les poursuites en responsabilité si le vaccin produit des effets secondaires néfastes » – voir « Les Européens se réveillent devant le gouvernement Covid Tyranny. Pourquoi sommes-nous encore endormis?

– et d’autres pays devraient emboîter le pas, malgré les antécédents documentés de vaccins causant des dommages dévastateurs, y compris une létalité massive. Pour un aperçu de la vaste littérature sur ce point, voir «Gates» Globalist Vaccine Agenda: A Win-Win for Pharma and Mandatory Vaccination » .

Comme l’a expliqué le Dr Stefan Lanka à propos des vaccins en général:

Seules les personnes ignorantes qui font aveuglément confiance aux autorités de l’État qui «testent» et approuvent les vaccins peuvent considérer la vaccination comme une «petite piqûre inoffensive». Les faits vérifiables démontrent le danger et la négligence de ces scientifiques et politiciens, qui prétendent que les vaccins sont sûrs, ont peu ou pas d’effets secondaires et protégeraient d’une maladie. Aucune de ces affirmations n’est vraie et scientifique. Voir «L’idée fausse appelée« virus »: la rougeole comme exemple» .

Quoi qu’il en soit, il existe de nombreuses options et la résistance prend de nombreuses formes, y compris des actions individuelles d’une très grande variété. Et ils ne sont pas tous faits en grande pompe. Les gens organisent des fêtes de rue, se joignent à des manifestations auxquelles ils n’assisteraient normalement pas ou vont simplement à leurs affaires comme si les verrouillages n’étaient pas en place.

Bien sûr, il ne sert à rien de prétendre que tout cela se passe sans répression policière. Pour le moment, cependant, il semble que Melbourne, la capitale de l’État de Victoria en Australie (sud-est continentale), remporte le prix de la réponse gouvernementale et policière la plus répressive dans une soi-disant «démocratie». Voir «Letters From Melbourne, a Ghost Town Police State» Under Brutal Covid Lockdown » .

En passant, il vaut la peine de s’en souvenir lorsque vous réfléchissez à votre propre réponse à ce coup d’État: les gens qui sont terrifiés croiront le récit élitiste promulgué par des agents d’élite tels que l’Organisation mondiale de la santé, les gouvernements et les médias d’entreprise. Ce sont ces gens qui peuvent enquêter et encore penser par eux-mêmes sur lesquels notre résistance doit être construite. Cherchez donc et travaillez avec ceux de cette dernière catégorie en priorité. Cela peut parfois ne pas sembler être le cas, mais ils sont partout, comme l’illustrent les exemples ci-dessus.

Résister stratégiquement au coup d’État d’élite

Bien que la résistance ait jusqu’à présent été d’une importance cruciale, mon propre espoir est que nous puissions bâtir sur cela tout en nous attaquant à chacune des principales menaces à la survie humaine.

Si nous voulons le faire efficacement, il serait utile de commencer par vous donner le temps de vous concentrer sur le ressenti de vos réactions émotionnelles – peur, colère, tristesse, douleur, peur…. – à tout ce qui génère une réaction émotionnelle: vivre dans un espace confiné, quelqu’un de votre foyer, porter un masque, Covid-19, le coup d’État d’élite, les menaces d’extinction imminentes ou autre chose. Voir «Priorité aux sentiments» .

Ceci est toujours inestimable pour que vous puissiez vous engager de manière significative et stratégique dans l’effort, quel que soit le problème que vous choisissez de combattre.

Ainsi, une fois que vous aurez une idée plus claire de vos réactions émotionnelles à cette connaissance et que vous vous serez accordé le temps de vous concentrer sur ces sentiments, vous serez dans une position beaucoup plus puissante pour réfléchir à votre réponse à la situation. Et, en fonction de vos intérêts et de votre situation, il existe une gamme de réponses possibles qui feront chacune une différence importante.

Fondamentalement, vous pourriez envisager de faire « Ma promesse aux enfants », ce qui comprendra l’examen de ce que l’éducation de vos enfants signifie pour vous, en particulier si vous voulez des individus puissants – pas ceux qui obéissent de manière soumise aux directives de l’élite et projettent leur peur sur irréprochable mais « victimes légitimées – qui peuvent percevoir la réalité et résister à la violence. Voir «Voulons-nous l’école ou l’éducation?»

Vous pourriez envisager d’aider les autres à devenir plus puissants. Voir «Nisteling: l’art de l’écoute profonde» .

Vous pouvez également réfléchir à la manière dont votre régime alimentaire et vos soins de santé pourraient être utilement révisés pour vous permettre de résister à la propagande médicale, en particulier compte tenu du trafic de mort largement documenté dont la médecine d’entreprise est responsable. Voir, par exemple, «Pharma Death Clock» .

Si vous souhaitez résister stratégiquement au coup d’État d’élite, vous pouvez en savoir plus sur la stratégie non-violente, y compris les objectifs stratégiques pour le faire, à partir d’ici: Coups stratégiques .

Les pages restantes de ce site Web expliquent en détail les douze composants de la stratégie, comme l’illustre la roue stratégique non violente , ainsi que des articles et des vidéos expliquant tous les points vitaux de la stratégie et des tactiques, tels que ceux qui vous aident à comprendre « l’action non violente: Pourquoi et comment ça marche » et « Action non-violente: minimiser le risque de répression violente » .

Compte tenu de la complexité de la configuration de ce conflit, cependant, qui implique la nécessité de lutter simultanément pour conserver notre humanité essentielle, vaincre le coup d’État d’élite et éviter l’extinction humaine à court terme, il est important que nos choix tactiques soient stratégiquement orientés (comme sont ceux énumérés sur la page des objectifs stratégiques nommée ci-dessus). Par conséquent, trois autres considérations revêtent une importance.

Tout d’abord , choisissez / concevez des tactiques qui ont un impact stratégique, c’est-à-dire qu’elles modifient fondamentalement et durablement, en notre faveur, la relation de pouvoir entre l’élite et nous.

Deuxièmement , lorsque des choix tactiques sont faits, concentrez-les sur la sape du coup d’État de l’élite, pas seulement sur ses caractéristiques, telles que la «distanciation sociale» ou les verrouillages. Dans sa forme la plus élémentaire, cela peut être réalisé en utilisant des choix tactiques qui mobilisent les gens pour qu’ils agissent au départ, comme cela se passe, mais en les invitant ensuite à envisager de prendre des mesures plus poussées, plus ciblées (comme celles désignées dans les objectifs stratégiques mentionnés ci-dessus. ). Ceci est important si nos actions doivent avoir un impact sur les mesures sous-jacentes clés, telles que celles prises par l’élite pour faire avancer la quatrième révolution industrielle, y compris la robotisation des humains pour la guerre.

Troisièmement , choisissez / concevez des tactiques qui ont également un impact stratégique sur les plus grandes menaces pour la survie humaine, y compris l’effondrement de la biodiversité sur Terre, la menace d’une guerre nucléaire, la catastrophe climatique et le déploiement de la 5G. Compte tenu du délai incroyablement court dans lequel nous travaillons actuellement pour éviter l’extinction humaine, alors que les gens se mobilisent, il est important de profiter de cette opportunité pour leur donner la chance de percevoir la « grande image » de ce qui se passe – au-delà des verrouillages et d’autres mesures censé être utilisé pour lutter contre Covid-19 – et agir avec puissance en réponse.

Heureusement, alors que de plus en plus de gens prennent conscience des aspects plus profonds de ce qui se passe, de l’énergie pour briser les verrouillages, résister à d’autres limitations de nos droits et libertés (telles que la recherche des contacts, les tests Covid-19 / contrôles de température, le port de masque et vaccinations) ainsi que résister au coup d’État lui-même s’accélérera. Comme je l’ai déjà souligné, en utilisant un objectif localement pertinent, ou peut-être plusieurs, pour lequel de nombreuses personnes seraient traditionnellement ensemble – un événement culturel, religieux ou sportif, une action non violente, une activité communautaire telle que travailler à la création d’un jardin communautaire pour augmenter l’autonomie locale, une célébration et / ou un retour au travail – nous pouvons mobiliser les gens pour résister collectivement . Comme cela s’est produit.

Si vous souhaitez vous concentrer sur une résistance puissante à l’une des principales menaces à l’existence humaine – la guerre nucléaire, le déploiement de la 5G, l’effondrement de la biodiversité et / ou la catastrophe climatique – vous pouvez en savoir plus sur la stratégie non-violente, y compris les objectifs stratégiques pour cibler vos campagnes. , d’ici: Objectifs stratégiques de la campagne .

Vous pourriez également envisager de vous joindre à ceux qui sont assez puissants pour reconnaître l’importance cruciale d’une consommation réduite et d’une plus grande autonomie en tant qu’éléments essentiels de ces stratégies en participant au projet « The Flame Tree Project to Save Life on Earth » . Alors que vous surconsommez ou dépendez de l’élite pour votre survie, vous êtes vulnérable de quelque manière que ce soit.

De plus, nous vous invitons à envisager de signer l’engagement en ligne de « The People » la charte de créer un Nonviolent monde » .

Ou, si vous voulez quelque chose de plus simple, envisagez de vous engager à:

L’engagement de la Terre

Par amour pour la Terre et toutes ses créatures, et mon respect pour leurs besoins, à partir de ce jour, je promets que:

1. J’écouterai profondément les enfants. Voir «Nisteling: l’art de l’écoute profonde» .

2. Je ne voyagerai pas en avion

3. Je ne voyagerai pas en voiture

4. Je ne mangerai ni viande ni poisson

5. Je ne mangerai que des aliments issus de l’agriculture biologique / biodynamique

6. Je minimiserai la quantité d’eau douce que j’utilise, notamment en minimisant la possession et l’utilisation d’appareils électroniques

7. Je ne posséderai ni n’utiliserai de téléphone mobile (cellulaire)

8. Je n’achèterai pas de bois de forêt tropicale

9. Je n’achèterai ni n’utiliserai de plastique à usage unique, comme des sacs, des bouteilles, des récipients, des tasses et des pailles

10. Je n’utiliserai pas les banques, les fonds de pension (pension) ou les compagnies d’assurance qui fournissent des services aux entreprises impliquées dans les combustibles fossiles, l’énergie nucléaire et / ou les armes

11. Je n’accepterai pas l’emploi ou n’investirai pas dans une organisation qui soutient ou participe à l’exploitation d’autres êtres humains ou qui profite du meurtre et / ou de la destruction de la biosphère

12. Je n’obtiendrai aucune information des médias d’entreprise (journaux grand public, télévision, radio, Google, Facebook, Twitter…)

13. Je ferai l’effort d’acquérir une compétence, comme le jardinage ou la couture, qui me rendra plus autonome

14. J’encouragerai gentiment ma famille et mes amis à envisager de signer cet engagement.

Conclusion

Il n’y a pas de virus SRAS-CoV-2. Il n’y a pas de maladie Covid-19. Par conséquent, vous ne pouvez pas être testé pour cela, vous ne pouvez pas «prévenir» l’infection par l’éloignement social, le port d’un masque, la vaccination ou la détention à domicile. Vous ne pouvez pas «attraper» un virus qui n’existe pas.

Pendant ce temps, le coup d’État de l’élite pour vous refuser vos droits en tant qu’être humain libre et autonome resserre son emprise, inflige une énorme violence psychologique et physique sous une variété stupéfiante de formes à ceux qui sont emprisonnés dans leurs maisons (s’ils en ont un), tue ceux dans toute l’Afrique. , Asie et ailleurs incapables de survivre dans une économie mondiale gravement perturbée – voir «Le chef du PAM met en garde contre une« pandémie de faim »lors du lancement du rapport sur les crises alimentaires mondiales» et «Le COVID-19 pourrait tuer plus de personnes par la faim que la maladie elle-même, prévient Oxfam» – et accélère la ruée vers l’extinction sur quatre points distincts.

Vous pouvez vous soumettre à la tyrannie ou vous pouvez y résister.

Et si vous ne pouvez pas le faire pour vous-même, faites-le pour les enfants. Ils méritent un monde meilleur que celui de courte durée qui se déroule rapidement.