President Buhari's Ministerial List - Names And State Of Origin

President Muhammadu Buhari on Tuesday sent the list of 43 ministerial nominees for the screening and confirmation of the senate

Some of the names on the list include former Akwa Ibom State governor, Godswill Akpabio, former Benue State governor, George Akume, Buhari campaign spokesperson, Festus Keyamo, SAN.

Others on the list are former governor of Ekiti State, Niyi Adebayo, Senator Gbemisola Saraki, Senator Olutayo Alasoadura, immediate past governor of Osun State, Rauf Aregbesola and Senator Olurunnimbe Mamora

Immediate former ministers who made the list, include Rotimi Amaechi, Raji Fashola, Adamu Adamu, and Lai Mohammed.

Full list of Ministerial Nominees forwarded to the Senate by President Muhammadu Buhari

Ikechukwu Ogar – Abia

Mohammed Musa Bello – Adamawa

Godswill Akpabio – Akwa Ibom

Dr Chris Ngige – Anambra

Sharon Ikeazor – Anambra .

Adamu Adamu – Bauchi

Maryam Katagum – Bauchi

Timipre Sylva – Bayelsa

George Akume – Benue

Mustapha Baba Shehuri – Borno

Godie Jerry Agba – Cross River

Festus Keyamo – Delta

Ogbonnaya Onu – Ebonyi

Osagie Ehinare – Edo

Clement Agba – Edo

Adeniyi Adebayo – Ekiti

Geoffrey Onyeama – Enugu

Ali Pantami – Gombe .

Emeka Nwajuba – Imo

Sulaiman Adamu – Jigawa

Zainab Ahmed – Kaduna

Hadi Sirika – Katsina

Abubakar Malami – Kebbi

Sabo Nanono – Kano

Maj Gen Bashir Saleh (rtd) – Kano

Ramatu Tijani – Kogi

Lai Mohammed – Kwara

Gbemisola Saraki – Kwara

Adeleke Mamora – Lagos

Babatunde Fashola – Lagos

Zubairu Dada – Niger

Olamilekan Adegbite – Ogun

Tayo Alasoadura – Ondo

Rauf Aregbesola – Osun

Sunday Dare – Oyo

Paulen Tallen – Plateau

Rotimi Amaechi – Rivers

Mohammed Maigeri Dengaji – Sokoto

Saleh Momoh – Taraba

Abubakar D. Aliyu – Yobe

Sadia Umar Farouq – Zamfara