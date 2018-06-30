TheNigerianVoice Online Radio Center

Elections | 30 June 2018 13:43 CET

INEC Releases 2019 Election Timetable For Party Primaries:

By The Nigerian Voice
Click for Full Image Size

• COLLECTION OF FORMS FOR POLITICAL PARTIES FOR ALL ELECTIONS TO BE ISSUED TO CANDIDATES

*17TH AUGUST TO 24TH AUGUST 2018.*
• CONDUCT OF PARTY PRIMARIES INCLUDING RESOLUTION OF DISPUTE ARISING FROM PRIMARIES.

*18TH AUGUST ENDS 07TH OCTOBER 2018.*
• COMMENCEMENT OF CAMPAIGN BY POLITICAL PARTIES FOR PRESIDENTIAL AND NATIONAL ASSEMBLY

*18TH NOVEMBER 2018*
• COMMENCEMENT OF CAMPAIGN BY POLITICAL PARTIES FOR GOVERNORSHIP AND STATE HOUSE OF ASSEMBLY

*01ST DECEMBER 2018.*
• LAST DAY OF SUBMISSION OF FORMS CF001 AND CF002 AT INEC HQ (FOR ALL ELECTIONS)

PRESIDENTIAL AND NATIONAL ASSEMBLY
*18TH OCTOBER 2018.*
• GOVERNORSHIP AND STATE HOUSE OF ASSEMBLY
*02ND NOVEMBER 2018.*
• PUBLICATIONS OF PERSONAL PARTICULARS OF CANDIDATES (CF001)

PRESIDENTIAL AND NATIONAL ASSEMBLY
*25TH OCTOBER 2018*
• GOVERNORSHIP AND STATE HOUSE OF ASSEMBLY
*09TH NOVEMBER 2018.*
• LAST DAY OF WITHDRAWAL BY CANDIDATES/REPLACEMENT BY POLITICAL PARTIES.

PRESIDENTIAL AND NATIONAL ASSEMBLY
*17TH NOVEMBER 2018*
• GOVERNORSHIP AND STATE HOUSE OF ASSEMBLY
*01ST DECEMBER 2018.*
• LAST DAY OF SUBMISSION OF NOMINATION FORMS BY POLITICAL PARTIES.

PRESIDENTIAL AND NATIONAL ASSEMBLY
*03RD DECEMBER 2018*
• GOVERNORSHIP AND STATE HOUSE OF ASSEMBLY
*17TH DECEMBER 2018.*
• SUBMISSION OF NAMES OF PARTY AGENTS FOR ELECTION TO ELECTORIAL OFFICERS OF THE LOCAL GOVT AREAS.

PRESIDENTIAL AND NATIONAL ASSEMBLY
*01ST FEBRUARY 2019*
• GOVERNORSHIP AND STATE HOUSE OF ASSEMBLY
*16TH FEBRUARY 2019.*
• LAST DAY OF CAMPAIGN.
PRESIDENTIAL AND NATIONAL ASSEMBLY
*14TH FEBRUARY 2019*
• GOVERNORSHIP AND STATE HOUSE OF ASSEMBLY
*28TH FEBRUARY 2109.*
• DATE OF ELECTIONS.
PRESIDENTIAL AND NATIONAL ASSEMBLY
*16TH FEBRUARY 2019*
• GOVERNORSHIP AND STATE HOUSE OF ASSEMBLY
*28TH FEBRUARY 2019.*
• INEC releases 2019 election time table, fixes party Primaries for August 18 2018 (for presidential and national assembly elections) and October 17 2018 for governorship and state assembly elections.


Money can't buy happiness, but neither can poverty.
By: roylexi.com

About Us

Services

News

Sports

Opinions

Entertainment

Directories

  • FaceTwitterGoogle+

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Copyright © 2005-2018 Nigerian Voice
Other sites of MG Media Group Modern Ghana, The Nigerian Voice, Nollywood Gists