INEC Releases 2019 Election Timetable For Party Primaries:
• COLLECTION OF FORMS FOR POLITICAL PARTIES FOR ALL ELECTIONS TO BE ISSUED TO CANDIDATES
*17TH AUGUST TO 24TH AUGUST 2018.*
• CONDUCT OF PARTY PRIMARIES INCLUDING RESOLUTION OF DISPUTE ARISING FROM PRIMARIES.
*18TH AUGUST ENDS 07TH OCTOBER 2018.*
• COMMENCEMENT OF CAMPAIGN BY POLITICAL PARTIES FOR PRESIDENTIAL AND NATIONAL ASSEMBLY
*18TH NOVEMBER 2018*
• COMMENCEMENT OF CAMPAIGN BY POLITICAL PARTIES FOR GOVERNORSHIP AND STATE HOUSE OF ASSEMBLY
*01ST DECEMBER 2018.*
• LAST DAY OF SUBMISSION OF FORMS CF001 AND CF002 AT INEC HQ (FOR ALL ELECTIONS)
PRESIDENTIAL AND NATIONAL ASSEMBLY
*18TH OCTOBER 2018.*
• GOVERNORSHIP AND STATE HOUSE OF ASSEMBLY
*02ND NOVEMBER 2018.*
• PUBLICATIONS OF PERSONAL PARTICULARS OF CANDIDATES (CF001)
PRESIDENTIAL AND NATIONAL ASSEMBLY
*25TH OCTOBER 2018*
• GOVERNORSHIP AND STATE HOUSE OF ASSEMBLY
*09TH NOVEMBER 2018.*
• LAST DAY OF WITHDRAWAL BY CANDIDATES/REPLACEMENT BY POLITICAL PARTIES.
PRESIDENTIAL AND NATIONAL ASSEMBLY
*17TH NOVEMBER 2018*
• GOVERNORSHIP AND STATE HOUSE OF ASSEMBLY
*01ST DECEMBER 2018.*
• LAST DAY OF SUBMISSION OF NOMINATION FORMS BY POLITICAL PARTIES.
PRESIDENTIAL AND NATIONAL ASSEMBLY
*03RD DECEMBER 2018*
• GOVERNORSHIP AND STATE HOUSE OF ASSEMBLY
*17TH DECEMBER 2018.*
• SUBMISSION OF NAMES OF PARTY AGENTS FOR ELECTION TO ELECTORIAL OFFICERS OF THE LOCAL GOVT AREAS.
PRESIDENTIAL AND NATIONAL ASSEMBLY
*01ST FEBRUARY 2019*
• GOVERNORSHIP AND STATE HOUSE OF ASSEMBLY
*16TH FEBRUARY 2019.*
• LAST DAY OF CAMPAIGN.
PRESIDENTIAL AND NATIONAL ASSEMBLY
*14TH FEBRUARY 2019*
• GOVERNORSHIP AND STATE HOUSE OF ASSEMBLY
*28TH FEBRUARY 2109.*
• DATE OF ELECTIONS.
PRESIDENTIAL AND NATIONAL ASSEMBLY
*16TH FEBRUARY 2019*
• GOVERNORSHIP AND STATE HOUSE OF ASSEMBLY
*28TH FEBRUARY 2019.*
• INEC releases 2019 election time table, fixes party Primaries for August 18 2018 (for presidential and national assembly elections) and October 17 2018 for governorship and state assembly elections.