​​Mixtape: DJOsas & DJMoreMuzic – December Party Mix Vol. 3 | @djmoremuzic @_djosas

​Fresh from our hub, Osas Empire & MoreMuzic Entertainment (M.M.E Gang) presents #DecemberPartyMixtape Volume 3 hosted by the Celebrity disc jockey(s), DJ Osas & DJ MoreMuzic.

The #DecemberPartyMixtape is a combination of the hottest tracks out at the moment, perfectly selected and mixed by the Eva – blazing DJ(s) for your listening pleasure.

TrackList

Intro By Au-Pro

1. Au-Pro – Drop It

2. Ycee – Reekado Banks – Link Up

3. Mr Eazi – Leg Over

4. Runtown – Mad over You

5. Mr Eazi – Hollup

6. Lil Kesh – Shele Gan Gan

7. Mayorkun Ft. Mr Eazi – Love You Tire

8. Kcee Ft. Tekno – Tender

9. Tekno – Pana

10. AuPro Ft. DJ Shabzy – Ala

11. Jefreen – Want More

12. Tekno – Diana

13. Del’B x Mr Eazi – Boss Like This

14. Falz �� Soft Work

15. Falz Ft. AjeButter22 & Fresh L – Regards to your mumsi

16. TeeBlaq – Shororo

17. DJ-Spinall – Ohema Ft. – Mr-Eazi

18. DJMoreMuzic Ft. Skaliey – Jombo

19. Dj-Neptune Ft. Mr-Eazi – Marry Me

20. Mr. Eazi Ft. TerryG – Skin Tight

21. Iyanya Ft. Don Jazzy & Dr Sid – Up To SomeThing

22. Skales – Temper

23. StoneBwoy Ft. Tekno – Last Station

24. R2Bee & Wizkid – More

25. Olamide – Owo Blow

26. Yemi Alade – Gucci Ferragamo

27. Reminisce – Konsignment

29. Patoranking Ft. Wizkid – This Kind Love

30. Oritse Femi – Baby Oku

31. Mr Eazi Ft. Lil Kesh – Sample You (Remix)

32. Koker Ft. Olamide – Ko le Werk

33. D’Banj – Focus

34. Yung L Ft. Timaya – Pass The Aux (Remix)

35. Wande Coal – Ballerz

36. Olamide – Who You Epp (Dance Version)

37. May D Ft. Wizkid – Bamilo

38. Chinko Ekun Ft. Falz & Dremo – Shayo

39. Olamide – Konkobility

40. MasterKraft Ft. DJ JimmyJatt – Salsa

41. DJSpinall & Wande Coal – ShoutOut (Trap Remix)

42. DJKaywise Ft. Tekno & Falz – Caro

43. Sarz x DJ Tunez – Get Up

44. Niniola- Shabba

45. Flex B – Umbele

46. DJSpinall Ft. Niniola – Ojukokoro

47. MasterKraft Ft. DJXclusive – Shawarma

48. DreamB Ft. Tekno – Party Hard

49. DJOsas Ft. Rayce, Slide & niniola – Aunty

50. Wizkid – Soweto Baby

51. Junior Boy Ft. 9ice – Irapada

52. DJJimmyJatt Ft. Davido – Orekelewa

53. Magnito Ft. Patoranking – As i get money ehn

54. ReekadoBanks – Ladies & Gentle Man

55. Suplia – Kurubete

56. Mayorkun – Yawa

57. Timaya Ft. Flavour – Money

58. Skales – Holiday

59. Small Doctor – Forever

60. 9ice – Living Thing

61. Niniola – Jiji

62. MC Galaxy – Shupe

63. Jaywon Ft. Reekado Banks – Gbadun

64. Small Doctor Ft. Lakeside – Kibishile

65. Slim Case – Oh Baby Ringtone

66. Kiss Daniel – Jombo

67. Skiibii Ft. Olamide – Ah Skiibii (Remix)

68. Sepkid – Weather for two

69. LilKesh – Kojo

70. PSqaure – Bank Alert

71. Zoro Ft. Flavour, LilKesh & Ycee – Ogene (Remix)

72. Olamide – Orobo

